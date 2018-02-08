Зотов, Сапета и Тьям полетели на сбор с "молодежкой" "Динамо"

Полузащитники московского "Динамо" Александр Зотов, Александр Сапета и Хали Тьям полетели вместе с молодежной командой на сбор в Краснодарский край, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бело-голубых. Ранее эти игроки, а также нападающие Павел Погребняк и Вандерсон не участовавли в первом сборе основного состава в Турции, занимаясь с тренерами в Москве. После этого руководство столичного клуба в одностороннем порядке разорвало контракт с первым, а второго продало "Аланьяспор".

Напомним, Зотов в первой части сезона принял участие в 15 матчах, забив 2 мяча и отдав две передачи. В активе Сапеты 13 игр и 1 желтая карточка, Тьяма - 6 встреч.

"Динамо" после 20 туров занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Отрыв от зоны прямого вылета в ФНЛ составляет 3 очка.