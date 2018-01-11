Зотов – о ситуации с Погребняком: "Не понимаю логики "Динамо"

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов не понимает, почему "Динамо" собралось разрывать договор с нападающим Павлом Погребняком. По информации "СЭ", бело-голубые проводят служебное расследование в отношении форварда из-за того, что он не принял участия в матче 20-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0).

Игра состоялась 9 декабря и начиналась в 14.00, но вечером того же дня Погребняк выложил в Инстаграме снимок из Турина – он вместе с братьями посетил матч "Ювентуса" и "Интера".

– Мне кажется, история раздута. Все это вообще выеденного яйца не стоит, – сказал Зотов.

– Тем не менее, есть информация, что "Динамо" может расторгнуть контракт с футболистом?

– Не знаю, чего хочет "Динамо". Не все действия этого клуба в последнее время поддаются логике. Если "Динамо" попытается что-то сделать, мы будем бороться за права футболиста. Вот и все. На сегодняшний день оснований для расторжения контракта с Павлом у "Динамо", на мой взгляд, нет. Я этого не вижу.

– "Динамо" пытается выдавить Погребняка из-за его высокой зарплаты?

– Я не хочу сейчас спекулировать на слухах. Но, по-моему, "Динамо" и не скрывает, что хочет расстаться с Погребняком. На мой взгляд, имея в составе такого игрока, можно просто лучше его использовать. А не посадить его на лавку и так далее… Не понимаю логики "Динамо". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Александра Зотова