Зоран Тошич: "Жаль, что Вернблум не забил"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, комментируя для клубной пресс-службы субботний матч с "Рубином" (0:0), выразил сожаление о том, что его команде не удалось одержать победу и набрать три очка.

– Жалко, что не выиграли. Потеряли уже много очков, было важно победить на своем поле. Но, к сожалению, не хватило времени забить. Пытались, делали все возможное, но не удалось забить.

– Что не получилось у нашей команды?

– Конечно, условия были не очень хорошими, но для обеих команд. Мне кажется, это нам не помешало. Просто не было большого числа моментов. Была пара возможностей, очень хороший момент у Вернблума во втором тайме – жалко, что не забил.

– В довершение ко всему у некоторых лидеров проблемы со здоровьем. Вы тоже пропустили пару матчей. Как ваше самочувствие? Что нужно вам и всей команде, чтобы достойно доиграть год?

– Понятно, что у нас нет большого числа футболистов, и когда один или два травмированы, это чувствуется. Будем надеяться, что все будут здоровы в оставшихся играх. Нам нужный каждый футболист. Надо выиграть две оставшиеся домашние игры. Сегодня я чувствовал себя хорошо, буду надеяться, что с "Оренбургом" будет еще лучше. Плюс Дзагоев вернулся после травмы. Если все будут здоровы, играть будет легче.