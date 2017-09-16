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08:12 | Футбол — РФПЛ

Зоран Тошич: "Верю, что Головина ждет большая карьера не только в ЦСКА"


Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич считает, что хавбек армейцев Александр Головин способен закрепиться в английской премьер-лиге. Также серб отметил, что не видит поводов для критики в адрес нападающего Аарона Оланаре.

– Как вам игра Головина?

– Голова уже год-полтора играет на одном высоком уровне. Он по-настоящему является лидером команды, и многое в атаке зависит именно от него. Как только он появился в команде, я сразу сказала, что это большой талант. Верю, что его ждет большая карьера не только в ЦСКА, но и Европе. Англия? Думаю, он бы смог заиграть в премьер-лиге. Он каждый день в чем-то добавляет, его скорость позволила бы легко адаптироваться в этом чемпионате. И вообще я уверен, что переезд в Англию пошел бы Саше на пользу, рядом со звездами он мог стать еще более сильным футболистом.

– Оланаре проваливает матч за матчем. Что, на ваш взгляд, с ним происходит?

– Он старается, но ему непросто. Сначала тяжелая травма, потом пришел новый тренер со своей тактикой. К тому же у ЦСКА есть нападающие, которые забивают. Поэтому не вижу повода его критиковать – он старается, делает свою работу. В ЦСКА не может попасть малоталантливый игрок, поэтому не сомневайтесь, он еще покажет свой класс. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Зорана Тошича

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