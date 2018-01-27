Зоран Тошич: "Вернблум говорил, что вернется в Швецию по окончании контракта. Может он передумал"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, высоко оценил игру Понтуса Вернблума на позиции нападающего. По словам хавбека, опорник впереди приносит красно-синим больше пользы, чем в центре поля.

– В концовке весенней части чемпионата России Понтус Вернблум вынужден был переквалифицироваться в нападающего. Как вам он в роли форварда? – вопрос Тошичу.

– Это решение – большой плюс для атаки ЦСКА. Мне даже показалось, что впереди Понтус приносит больше пользы, чем в центре поля. Знаю, что он забил несколько важных голов. Вообще, Вернблум– отличный футболист, уже столько сделал для команды. Настоящий боец! У него есть, чему поучиться.

– Если Муса вернется, то будет связка Вернблум – Муса?

– Не думаю. Муса, видимо, будет играть в паре с Витинью, а швед займет привычную позицию опорника.

– У Вернблума тоже заканчивается контракт. Его уход станет трагедией для ЦСКА?

– Когда я еще выступал в России, Понтус говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию. Хотя, на мой взгляд, полузащитник еще нужен команде и может спокойно два-три года поиграть на своем высоком уровне. Не знаю, может, Вернблум уже передумал.

– Ваш контракт с "Партизаном" действует еще 2,5 года. Хотели бы когда-нибудь вернутся в ЦСКА?

– Я всегда говорю, что ЦСКА остался в моем сердце. Я провел там семь замечательных лет. Если я когда-нибудь буду нужен армейцам, то с удовольствием вернусь, причем в любом качестве. (Павел ГУРЕВИЧ)

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