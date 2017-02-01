Зоран Тошич: "В принципе, Китай - это интересно. Зачем лукавить?"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг слухи об интересе к себе со стороны "Трабзонспора". Серб также отметил, что подумал бы над предложением о переходе в команду чемпионата Китая.

– "Трабзонспор" по-прежнему вас зовет?

– Я прочитал про предложение от турецкого клуба в прессе.

– Постойте, там же были ваши слова?

– Да, я тоже это читал... Никаких интервью не давал. Слышал об интересе через прессу, но на меня "Трабзонспор" не выходил.

– А есть ли другие варианты помимо ЦСКА?

– Всегда есть какой-то интерес. Кто-то звонит, люди понимают, что у меня осталось полгода контракта. Но для меня приоритетом является ЦСКА, надо понять ситуацию тут.

– Сейчас многие уезжают в Китай. Если вас туда позовут – помчитесь?

– В принципе, это интересно. Зачем лукавить? Если бы поступило такое предложение, я бы, конечно, задумался. Но пока никто туда не звал. Поэтому все мысли сейчас о ЦСКА. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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