Зоран Тошич: "Умному футболисту не нужно много времени, чтобы встроиться в любую формацию"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, приступивший к полноценным тренировкам с общей группой, отметил, что в скором времени наберет необходимые кондиции. По его словам, он будет работать изо всех сил.

– Сейчас ничего не болит, хотя тренироваться после такого перерыва всегда тяжело. Усталость есть, но не сильная, занятие я выдержал нормально. Надеюсь, что через пару тренировок наберу кондиции, после чего смогу принять участие в товарищеских играх.

– Форму во время реабилитации вы поддерживали постоянно, но травма есть травма, на поле работать было нельзя. За сколько рассчитываете теперь догнать в физике остальных ребят?

– Пока до максимума мне действительно далеко. Сделаю все возможное, чтобы к началу сезона приблизиться к оптимальным кондициям. Буду работать изо всех сил, главное – чтобы со здоровьем все было в порядке.

– Игорь Акинфеев сказал нам вчера, что для человека, который любит футбол, никакая тренажерка не заменит зеленого поля с мячом…

– Подписываюсь под этими словами (улыбается). После начала декабря, когда сезон прервался на зимнюю паузу, я провел только две полноценные тренировки. Сильно скучал по команде, по работе с мячом. Так что сегодня у меня был настоящий праздник.

– Попали вы аккурат на серьезную тактическую работу. Ясны ли тренерские задумки, ведь вы не могли видеть всех тренировок основной группы?

– Зато я был на предыгровых занятиях, смотрел вместе со всеми теорию, так что вполне в курсе всего. Хотя, конечно, тут важно не только понимать замыслы, но и оттачивать их на поле. Но все равно, никаких незнакомых вещей для меня нет. Думаю, каждый из нас до настоящего момента уже играл по такой схеме. Умному футболисту не нужно много времени, чтобы встроиться в любую формацию.