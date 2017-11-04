Зоран Тошич: "У ЦСКА несколько лет не было трансферов, а он все еще на плаву"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич выразил мнение, что его бывший клуб ЦСКА сможет справиться с чередой неудач. Во вторник армейцы одержали волевую победу над "Базелем" в Лиге чемпионов (2:1), а в воскресенье им предстоит встреча с лидером чемпионата России "Локомотивом" в рамках 16-го тура чемпионата России.

– Последние результаты ЦСКА оставляли желать лучшего. После эмоциональной победы над "Базелем" они улучшатся?

– Уверен, что тренерский штаб выжимает максимум из футболистов. У ЦСКА уже столько лет не было трансферов, а команда по-прежнему на плаву. Ребята стараются и выкладываются в каждом матче, это видно. Да, случаются поражения. Но армейцы никогда не сдаются, уж я-то знаю. В этом фишка команды – собраться тогда, когда ее уже списали со счетов. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Локомотив" - ЦСКА состоится 5 ноября, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

Полностью интервью Тошича