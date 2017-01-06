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Зоран Тошич: "Сначала ЦСКА, а потом все остальные"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подтвердил, что им интересовался "Трабзонспор". Ранее сообщалось о том, что турецкий клуб уже достиг договоренности о переходе сербского футболиста.

– Действительно, были переговоры с "Трабзонспором", но я сейчас не думаю об этом, – приводит слова Тошича портал sportske. – Сейчас все мои мысли – только о ЦСКА. В армейском клубе я уже шесть лет и моя цель – новый контракт. На следующей неделе я отправлюсь в Москву, мы обговорим новое соглашение и все решится. Сначала – ЦСКА, а потом все остальные.

В декабре скаут "Трабзонспора" просматривал Тошича в матче ЦСКА с "Уралом" (4:0). Серб выступает за армейский клуб с 2010 года.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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