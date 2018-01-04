Зоран Тошич: "Сербский футбол уровнем ниже российского, но я не жалею о своем выборе"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий в "Партизане", отметил, что не жалеет о своем переходе в команду из Белграда. Хавбек также добавил, что сербский футбол уровнем ниже российского или западноевропейского.

– Я знал, что сербский футбол уровнем ниже российского или западноевропейского, но я не жалею о своем выборе, – цитирует Mondo.rs Тошича. – Сербия – моя страна, "Партизан" – мой клуб. Где бы я не играл, я буду выкладываться на максимум.

Я ожидаю от сербского футбола выхода на более высокий уровень в плане качества игры и аудитории. Надеюсь, что все станет лучше и в Сербию приедут сильные игроки, а чемпионат будет сильнее. Однако я уверен, что в нашей лиге и сейчас есть игроки и команды, которые заслуживают большего числа зрителей.