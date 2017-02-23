Зоран Тошич: "Пока тренер видит меня на левом фланге"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после товарищеского матча на сборе с "Уфой"​ (1:0) отметил, что готов играть на любой позиции. По его словам, он готов к возобновлению чемпионата России, но не на сто процентов.



– Жалко, что в самом начале сбора я получил травму и пришлось долго восстанавливаться, – цитирует Тошича Bobsoccer. – Но самое главное, что к чемпионату я сейчас готов и мы ждем первую игру. Как игралось на левом фланге? В молодости я уже играл на этой позиции. Думаю, через игры мне станет более понятно. Пока тренер видит меня на левом фланге. На любой позиции я готов играть.



Конечно, я еще не готов на 100 процентов, потому что очень много пропустил. Но есть еще 10 дней до чемпионата, у нас будет время подготовиться.