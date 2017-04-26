Зоран Тошич: "Подготовка к "Спартаку"? Матч с "Локомотивом" был обычным туром чемпионата"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после победы над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России отметил, что матч с "Локомотивом" был всего лишь очередной игрой, а не подготовкой к дерби со "Спартаком". Также футболист отметил, что никто в команде не думал, кто будет назначен главным арбитром на эту встречу.

– Сегодня была репетиция перед дерби со "Спартаком"?

– Этот матч был очередным туром чемпионата России, – сказал Тошич. – Не вижу разницы между любой командой. Мы готовимся к каждой встрече. У нас многое сегодня получалось.

– Перед игрой ходило много разговоров на тему судейства. В частности, сняли арбитра Еськова и назначили Карасева. В команде об этом говорили перед матчем?

– Вы серьезно меня спрашиваете о том, что мы думали, кто судит, а кто нет? У нас много важных дел. Я не знаю, что ответить на такой вопрос.

– "Локомотив" до этой встречи играл по схеме с пятью защитниками, а сегодня играл в четыре. К какой схеме готовились вы или как перестраивались по ходу мачта?

– Мы готовились к обеим схемам, потому что они действовали и так, и так. Нам тренер об этом сказал. Мне кажется, мы со всем справились. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Локомотив"