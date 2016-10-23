Зоран Тошич: "Первый тайм - всегда жестче, чем второй"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в перерыве гостевого матча 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что в первом тайме команды не создали особо опасных моментов. Хавбек выразил надежду на то, что второй игровой отрезок получится более интересным.

– Я бы сказал, что игра равная, – отметил в эфире канала "Наш футбол" Тошич. – У обоих ворот по ходу тайма было создано мало опасных моментов. Надеюсь, второй тайм будет более интересным и богатым на созидательные действия. Первые 45 минут игры – всегда более жесткие.

– Команда чувствует усталость после матча Лиги чемпионов?

– За много лет в ЦСКА привыкли играть каждые три дня. Для нас в этом нет ничего нового, так что особой усталости не чувствуем.

Трансляция матча "Локомотив" - ЦСКА