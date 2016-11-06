21:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зоран Тошич: "Паники у ЦСКА не должно быть"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич надеется, что в ближайших матчах будет больше забивать. Серб смог спустя год и шесть дней отличиться голом в матче 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2) и рассчитывает на выход команды из кризиса.

– Очень долго не забивал, много думал об этом. Просто не получалось. Бил много, но не удавалось ничего, – отметил в эфире программы "После футбола" Тошич. – А по такой погоде наконец-то забил. Это очень важно для меня. Настроение улучшится. Надеюсь, в следующих играх то же самое будет.

Видно, что у нас не все хорошо. Но паники не должно быть, потому что впереди много игр. В прошлом и позапрошлом годах у нас были такие кризисы, но мы выходили из них сильнее и начинали побеждать после паузы, во второй части чемпионата.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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itiv

Тошич! Как тебе таблица?

22:52

Ралпачан Фляйшманъ

вот это печально, на самом деле. вместо того, чтобы как то попытаться до перерыва не все проиграть, что можно, верят в магическое преображение после зимы. а 12 очков отрыва Спартак чудом растеряет? или Зенит с Петреску перестанет играть? и так уже отскакивали не раз и не два, но в данном то случае оптимизм на чем основан?

21:58

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