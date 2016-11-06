Зоран Тошич: "Паники у ЦСКА не должно быть"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич надеется, что в ближайших матчах будет больше забивать. Серб смог спустя год и шесть дней отличиться голом в матче 13-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (2:2) и рассчитывает на выход команды из кризиса.

– Очень долго не забивал, много думал об этом. Просто не получалось. Бил много, но не удавалось ничего, – отметил в эфире программы "После футбола" Тошич. – А по такой погоде наконец-то забил. Это очень важно для меня. Настроение улучшится. Надеюсь, в следующих играх то же самое будет.

Видно, что у нас не все хорошо. Но паники не должно быть, потому что впереди много игр. В прошлом и позапрошлом годах у нас были такие кризисы, но мы выходили из них сильнее и начинали побеждать после паузы, во второй части чемпионата.