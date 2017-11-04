Зоран Тошич: "Обид на ЦСКА нет и не будет"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич подчеркнул, что не держит зла на руководство ЦСКА. Хавбек защищал цвета армейцев с 2010 по 2017 год, летом вернулся в белградский клуб.

– Уже прошло четыре месяца, как вы покинули ЦСКА. Нет обиды на руководство, что с вами так и не продлили контракт?

– Мы просто не договорились. Не успели найти понимания и наши пути разошлись. Очень много писали о том, что я не согласился на понижение зарплаты и поэтому ушел. Это неправда! Вопрос денег вообще не стоял. И никаких обид на руководство ЦСКА нет и не будет. Мы остались в дружеских отношениях. Как уже сказал, я просто не вписался в новую игровую модель команды. (Павел ГУРЕВИЧ)

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