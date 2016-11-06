Зоран Тошич: "Никто не ожидал, что через десять минут после гола ЦСКА будет проигрывать"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после ничьей в домашнем матче 13-го тура чемпионата России с "Амкаром" (2:2) подчеркнул, что по такой погоде было тяжело создавать опасные моменты. По словам Тошича, команда была шокирована, пропустив два мяча за три минуты, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

- Что случилось с ЦСКА в середине первого тайма?

- Очень быстро пропустили два мяча, и никто не ожидал, что после мяча, который мы забили, через десять минут будем проигрывать. Это был шок для нас. По такой погоде очень тяжело было создавать опасные моменты. Хорошо, что успели забить еще один мяч. Жаль, что больше не было моментов во втором тайме.

- Как сейчас обстоят дела с настроением в команде?

- Настроение нормальное. Это футбол, это жизнь. У всех команд бывают такие моменты, когда не все идет хорошо, но никакой паники я не вижу. Хорошо, что сейчас поедем в сборные, и будет маленькая пауза. Надеюсь, когда оттуда вернемся, начнем заново побеждать.

- Что в перерыве говорил Леонид Слуцкий, потому что ваша команда пропустила два мяча, но и забила тоже? Он вас хвалил или ругал в такой спорной ситуации?

- Он не хотел говорить о пропущенных мячах. Просто дал нам совет, что делать во втором тайме, и мы попробовали это воплотить в жизнь, но по такой погоде не удалось этого сделать.

- А какой был совет?

- Это секрет. Я не могу сказать.