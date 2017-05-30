Зоран Тошич: "Не буду общаться с другими клубами, пока не закончу переговоры с ЦСКА"

Полузащитник Зоран Тошич подчеркнул, что на данный момент все идет к продлению контракта с ЦСКА. При этом хавбек отметил, что остаются некоторые нюансы, которые предстоит согласовать.

Напомним, что серб перешел в армейский клуб в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 248 матчей и забил 47 голов. Контракт 30-летнего полузащитника с красно-синими истек по окончании сезона.

- С новым контрактом с ЦСКА пока нет новостей, думаю, что на этой неделе должна наступить ясность, - приводит ТАСС слова Тошича. - Я хочу остаться в ЦСКА, но остаются еще некоторые нюансы, которые нужно согласовать. Думаю, что все должно закончиться хорошо

Пока я ни с кем не веду переговоры, общаемся только с ЦСКА. Армейцы остаются первым номером, и пока с ними не закончу переговоры, с другими общаться не буду. Пока все идет к тому, что соглашение будет продлено.