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Зоран Тошич: "На сегодняшний день ЦСКА выдал свой максимум"

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Сегодня. Москва. ЦСКА - "Амкар" - 2:2. 25-я минута. Только что Георгий ДЖИКИЯ (справа) поразил ворота Игоря АКИНФЕЕВА."Амкар" выбил ЦСКА из тройки

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич после ничьей с "Амкаром" в матче 13-го тура чемпионата России (2:2) рассказал, что из-за сильного снегопада было тяжело бегать на поле. Игрок выразил надежду, что забитый мяч поможет ему раскрепоститься. Последний раз серб забивал 31 октября 2015 года.

– Вас напрягала голевая засуха? Вы долго не забивали, но вот сегодня удалось это сделать. Теперь этот гол раскрепостит?

– Да. Я много думал об этом, долго не мог забить, но теперь, надеюсь, у меня пойдет удачная серия.

– Леонид Слуцкий просил наносить больше дальних ударов, потому что при такой погоде это хорошая возможность забить?

– Да. В такую погоду голкиперу тяжело реагировать на удары и когда у меня появился шанс я, долго не думая, сразу пробил.

– Сегодня многие отмечали, что голов было больше, чем моментов. Согласны?

– Да, моментов действительно было мне много. Четыре момента воплотились в четыре мяча. Всю игру шел снег, и было очень тяжело даже бегать на таком поле. На сегодняшний день мы выдали свой максимум, и это привело к такому результату. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ).

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