Зоран Тошич: "Матч с "Зенитом" может стать определяющим"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, приступивший к полноценным тренировкам с общей группой, отметил, что что встреча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" будет очень важна в эмоциональном плане. По его словам, поражение в этом матче не станет роковым.
– Конечно, ведь это будет особенный матч для нас. "Зенит" идет на втором месте, поэтому в эмоциональном плане для победившей команды поединок может стать определяющим, – цитирует Тошича официальный сайт ЦСКА. – Тот, кто проиграет, не лишится шансов на самые высокие места, ведь впереди после матча с питерцами будет целых двенадцать туров. Но начинать вторую часть сезона всегда лучше с победы.
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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/zoran-tosic-segodnya-u-menya-nastoyashchiy-prazdnik/