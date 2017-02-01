17:35 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зоран Тошич: "ЦСКА для меня больше, чем клуб"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отметил, что готов выступать за клуб, пока ему позволяет здоровье. Серб подчеркнул, что давно ведет переговоры с ЦСКА о продлении контракта.

– Вы пока так и не продлили контракт с ЦСКА. В чем загвоздка?

– Сейчас могу сказать только то, что мой контракт рассчитан еще на полгода. А что будет дальше? Я, правда, пока не знаю.

Жду предложения от клуба. Посмотрим, что они скажут. Потом я уже дам свой ответ.

– На какой срок готовы переподписать контракт с армейцами?

– Я уже не раз говорил, что в ЦСКА меня все устраивает. Готов играть здесь, пока мне позволяет здоровье. Но не все зависит только от моего желания. Есть еще и позиция клуба.

– То есть допускаете, что можете завершить карьеру в ЦСКА?

– Почему нет? Я играю за эту команду семь лет. ЦСКА для меня больше, чем клуб. Ко мне в этой ситуации, думаю, нет вопросов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Тошича

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ravilius777

спасибо, Зоран тебе за все, оставайся если получится

17:58 1 февраля

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