Зоран Тошич: "ЦСКА для меня больше, чем клуб"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич отметил, что готов выступать за клуб, пока ему позволяет здоровье. Серб подчеркнул, что давно ведет переговоры с ЦСКА о продлении контракта.
– Вы пока так и не продлили контракт с ЦСКА. В чем загвоздка?
– Сейчас могу сказать только то, что мой контракт рассчитан еще на полгода. А что будет дальше? Я, правда, пока не знаю.
Жду предложения от клуба. Посмотрим, что они скажут. Потом я уже дам свой ответ.
– На какой срок готовы переподписать контракт с армейцами?
– Я уже не раз говорил, что в ЦСКА меня все устраивает. Готов играть здесь, пока мне позволяет здоровье. Но не все зависит только от моего желания. Есть еще и позиция клуба.
– То есть допускаете, что можете завершить карьеру в ЦСКА?
– Почему нет? Я играю за эту команду семь лет. ЦСКА для меня больше, чем клуб. Ко мне в этой ситуации, думаю, нет вопросов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
ravilius777
спасибо, Зоран тебе за все, оставайся если получится
17:58 1 февраля