Зоран Тошич: "Березуцкие и Игнашевич закончат карьеру, когда появится поколение, способное их заменить"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за ЦСКА, выразил уверенность в том, что защитники Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич могут еще долго играть на высоком уровне. По его словам, они закончат карьеру, когда в клубе вырастет молодежь, способная их заменить.
– У вашего друга Георгия Миланова летом заканчивается контракт. Вы общались с ним по этому поводу, он еще не ищет новую команду? – вопрос Тошичу.
– Мы часто общаемся с Жорой. В курсе, что у него завершается контракт, он переживает по этому поводу. Но мы стараемся эту тему не поднимать.
– Также соглашения завершаются у братьев Березуцких и Игнашевича. Как считаете, что будет с ЦСКА, когда…
– (Перебивает.) Я думаю, что Березуцкие будут играть еще долго!
– Но Василий перед стартом сезона заявил, что этот сезон на 99 процентов станет для него последним.
– Он еще передумает. Вася, Леша, Игнаш и Акинфеев – символы и легенды ЦСКА. Не представляю команду без них. Несмотря на возраст, каждый из них способен еще долго выступать на высоком уровне.
– Так что же делать ЦСКА, когда они закончат?
– Думаю, что братья и Игнаш прекрасно понимают, что за ними пока никого нет. Когда в ЦСКА вырастут достойные защитники, появится поколение, которое сможет их заменить, тогда они с чистой душой завершат карьеру. Но только не сейчас. (Павел ГУРЕВИЧ)
- Партизан (Футбол)
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Зоран Тошич
- Георгий Миланов
Джаггер555
До 70 лет будут за конюшню играть.
18:03
Al Rains
Игнаша и Берёз ещё в 2013м провожали все, а они всем на зависть взяли золото в 14м и 16м...гордимся!!!
14:19
Player124
Они будут играть вечно, если так :)
12:21
SPFAN
Когда? Может, к ЧМ в Катаре?
10:25