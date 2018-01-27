Зоран Тошич: "Березуцкие и Игнашевич закончат карьеру, когда появится поколение, способное их заменить"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за ЦСКА, выразил уверенность в том, что защитники Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич могут еще долго играть на высоком уровне. По его словам, они закончат карьеру, когда в клубе вырастет молодежь, способная их заменить.

– У вашего друга Георгия Миланова летом заканчивается контракт. Вы общались с ним по этому поводу, он еще не ищет новую команду? – вопрос Тошичу.

– Мы часто общаемся с Жорой. В курсе, что у него завершается контракт, он переживает по этому поводу. Но мы стараемся эту тему не поднимать.

– Также соглашения завершаются у братьев Березуцких и Игнашевича. Как считаете, что будет с ЦСКА, когда…

– (Перебивает.) Я думаю, что Березуцкие будут играть еще долго!

– Но Василий перед стартом сезона заявил, что этот сезон на 99 процентов станет для него последним.

– Он еще передумает. Вася, Леша, Игнаш и Акинфеев – символы и легенды ЦСКА. Не представляю команду без них. Несмотря на возраст, каждый из них способен еще долго выступать на высоком уровне.

– Так что же делать ЦСКА, когда они закончат?

– Думаю, что братья и Игнаш прекрасно понимают, что за ними пока никого нет. Когда в ЦСКА вырастут достойные защитники, появится поколение, которое сможет их заменить, тогда они с чистой душой завершат карьеру. Но только не сейчас. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью Зорана Тошича – здесь