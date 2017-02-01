Зоран Тошич: "Антирекорд Акинфеева в ЛЧ? А сколько у него сухих матчей в России?!"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подчеркнул, что в антирекорде вратаря Игоря Акинфеева в рамках Лиги чемпионов виновата вся команда. Голкипер пропускал мячи в 43 матчах турнира кряду.
– Когда ЦСКА, наконец, уже выйдет из группы в Лиге чемпионов?
– ЦСКА надо сначала попасть в более легкую группу. Каждый год нам достаются более-менее равные соперники. Нет явного аутсайдера. Из четвертой "корзины" нам все время попадаются очень крепкие клубы. Сейчас "Монако", до этого "Рома" и так далее. Мы пытались с ними бороться, но чего-то не хватило.
– Значит, дело в жеребьевке?
– И в ней тоже. Сейчас надо думать о том, как вновь сыграть в этом турнире. А потом уже ждать жеребьевки.
– Лично вы как относитесь к разговорам об антирекорде Акинфеева в ЛЧ?
– Здесь нужно задавать вопрос не только Игорю. Как правило, пропускает вся команда. Кстати, Акинфеев рекордсмен чемпионата России по количество сухих матчей. Почему вы не говорите об этом? (Виталий АЙРАПЕТОВ)
sprut73
А самое главное все упустили, Сухарян - да чёрт с ним, Тошич плачется, что соперники сильные достаются в лиге чемпионов, но у ЦСКА вообще самая слабая группа была
22:14 1 февраля
zega
Этот специалист по статистическим данным что-то не вспомнает сколько горя "хлебнули" российские болелы в связи с ужасными личными ошибками этого "еврочемпиона", из-за которых наша сборная с позором покидала важнейшие международные соревнования.
18:33 1 февраля
shpasic
а сколько мячей Тошич в России забил за последние 12 месяцев?
18:25 1 февраля
Stanislav1989
А сколько у него сухих матчей в Лиге чемпионов, настоящем мериле мастерства? Этак и я могу сказать, что крутой вратарь, так как в чемпионате двора было полно сухих матчей.
18:22 1 февраля
Доктор Праути
А в колхозе еще больше сухих будет. Просто засуха... будет.
18:19 1 февраля
Алексей_Новосибирск
Клоун. Он скромно умалчивает, что в России всякие Уфы и Томи по воротам-то ЦСКА пробить не могут, их просто не пускают. Отсюда и сухие матчи...
18:03 1 февраля