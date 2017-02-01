Зоран Тошич: "Антирекорд Акинфеева в ЛЧ? А сколько у него сухих матчей в России?!"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подчеркнул, что в антирекорде вратаря Игоря Акинфеева в рамках Лиги чемпионов виновата вся команда. Голкипер пропускал мячи в 43 матчах турнира кряду.

– Когда ЦСКА, наконец, уже выйдет из группы в Лиге чемпионов?

– ЦСКА надо сначала попасть в более легкую группу. Каждый год нам достаются более-менее равные соперники. Нет явного аутсайдера. Из четвертой "корзины" нам все время попадаются очень крепкие клубы. Сейчас "Монако", до этого "Рома" и так далее. Мы пытались с ними бороться, но чего-то не хватило.

– Значит, дело в жеребьевке?

– И в ней тоже. Сейчас надо думать о том, как вновь сыграть в этом турнире. А потом уже ждать жеребьевки.

– Лично вы как относитесь к разговорам об антирекорде Акинфеева в ЛЧ?

– Здесь нужно задавать вопрос не только Игорю. Как правило, пропускает вся команда. Кстати, Акинфеев рекордсмен чемпионата России по количество сухих матчей. Почему вы не говорите об этом? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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