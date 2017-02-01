17:45 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Зоран Тошич: "Антирекорд Акинфеева в ЛЧ? А сколько у него сухих матчей в России?!"

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Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич подчеркнул, что в антирекорде вратаря Игоря Акинфеева в рамках Лиги чемпионов виновата вся команда. Голкипер пропускал мячи в 43 матчах турнира кряду.

– Когда ЦСКА, наконец, уже выйдет из группы в Лиге чемпионов?

– ЦСКА надо сначала попасть в более легкую группу. Каждый год нам достаются более-менее равные соперники. Нет явного аутсайдера. Из четвертой "корзины" нам все время попадаются очень крепкие клубы. Сейчас "Монако", до этого "Рома" и так далее. Мы пытались с ними бороться, но чего-то не хватило.

– Значит, дело в жеребьевке?

– И в ней тоже. Сейчас надо думать о том, как вновь сыграть в этом турнире. А потом уже ждать жеребьевки.

– Лично вы как относитесь к разговорам об антирекорде Акинфеева в ЛЧ?

– Здесь нужно задавать вопрос не только Игорю. Как правило, пропускает вся команда. Кстати, Акинфеев рекордсмен чемпионата России по количество сухих матчей. Почему вы не говорите об этом? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Тошича

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КОММЕНТАРИИ (5)
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sprut73

А самое главное все упустили, Сухарян - да чёрт с ним, Тошич плачется, что соперники сильные достаются в лиге чемпионов, но у ЦСКА вообще самая слабая группа была

22:14 1 февраля

zega

Этот специалист по статистическим данным что-то не вспомнает сколько горя "хлебнули" российские болелы в связи с ужасными личными ошибками этого "еврочемпиона", из-за которых наша сборная с позором покидала важнейшие международные соревнования.

18:33 1 февраля

shpasic

а сколько мячей Тошич в России забил за последние 12 месяцев?

18:25 1 февраля

Stanislav1989

А сколько у него сухих матчей в Лиге чемпионов, настоящем мериле мастерства? Этак и я могу сказать, что крутой вратарь, так как в чемпионате двора было полно сухих матчей.

18:22 1 февраля

Доктор Праути

А в колхозе еще больше сухих будет. Просто засуха... будет.

18:19 1 февраля

Алексей_Новосибирск

Клоун. Он скромно умалчивает, что в России всякие Уфы и Томи по воротам-то ЦСКА пробить не могут, их просто не пускают. Отсюда и сухие матчи...

18:03 1 февраля

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