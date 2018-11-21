23:45 21 ноября | Футбол — РПЛ

Золотой матч "Локомотив" - ЦСКА в 2002-м. Так, если бы он был сегодня

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"Локомотив" в соцсетях воспроизвел день золотого матча чемпионата России против ЦСКА, состоявшегося ровно 16 лет назад, 21 ноября 2002 года. "Локо" выиграл встречу со счетом 1:0 и впервые в истории стал чемпионом России. 

В сезоне-2002 "Локо" и ЦСКА набрали одинаковое количество очков по итогам 30 туров премьер-лиги. По тогдашнему регламенту был назначен "золотой матч", который состоялся на стадионе "Динамо". 

"Локомотивом" в той игре руководил нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, а единственный мяч забил капитан Дмитрий Лоськов, который сейчас входит в тренерский штаб команды. 

 

 

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