Золотой матч "Локомотив" - ЦСКА в 2002-м. Так, если бы он был сегодня

"Локомотив" в соцсетях воспроизвел день золотого матча чемпионата России против ЦСКА, состоявшегося ровно 16 лет назад, 21 ноября 2002 года. "Локо" выиграл встречу со счетом 1:0 и впервые в истории стал чемпионом России.
В сезоне-2002 "Локо" и ЦСКА набрали одинаковое количество очков по итогам 30 туров премьер-лиги. По тогдашнему регламенту был назначен "золотой матч", который состоялся на стадионе "Динамо".
"Локомотивом" в той игре руководил нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, а единственный мяч забил капитан Дмитрий Лоськов, который сейчас входит в тренерский штаб команды.
Друзья! Сегодня важный день для всех любителей футбола, и в особенности, для болельщиков московского "Локомотива"!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Ровно в 18:00 на столичном стадионе "Динамо" наша команда сразится с ЦСКА за золото чемпионата!
Пожелаем удачи нашим футболистам! pic.twitter.com/XZXFu7TOkv
Все билеты на сегодняшний футбольный праздник проданы!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Тем не менее, кассы стадиона "Динамо" по-прежнему штурмуют сотни болельщиков.#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/HGobef7th0
🔥 Вот в таких составах выйдут на "золотой" матч дружины Юрия Сёмина и Валерия Газзаева!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
📺 Напоминаем, что поболеть за "Локомотив" вы сможете во время прямой трансляции в сети Интернет на страничке – https://t.co/3OzlVGi9LU!
🚂 Вперёд, железнодорожники!#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/6dsaThQ6iK
1’ #ЗолотойМатчЦСКАЛоко на стадионе "Динамо" начался! Вперёд, "Локомотив"!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Прямая трансляция: https://t.co/h9KbkMND25
6’ ГОООООООООООООЛ! Дмитрий Лоськов открывает счёт! Капитан ударом с ленточки штрафной поражает ворота ЦСКА! #ЗолотойМатчЦСКАЛоко 0:1 pic.twitter.com/tqXgx7UpIZ– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
37’ Внезапно... #ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/UvkvJxNiI1– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Всё, завершаем первый тайм.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Гол Дмитрия Лоськова в начале встречи вывел вперёд нашу команду.
Тяжёлая игра, но наши футболисты справляются!
Перерыв, но мы скоро вернёмся.#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/8WaSgfenAL
89’ На поле летят петарды, фаеры... Остановлен матч на пару минут... #ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/3tnD5NSpLM– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
92’ ОВЧИННИКОВ! Что творит в воротах Сергей! Гусев с пары метров бьет по воротам, но ОВЧИННИКОВ! #ЗолотойМатчЦСКАЛоко– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
ВСЁ!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
"Локомотив" побеждает ЦСКА в Золотом матче и впервые в истории становится чемпионом России!
Мы – ЧЕМПИОНЫ!!!#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/XB5nl8suVT
Юрий Сёмин: "Локомотив" был сильнее всех!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Первый комментарий после первого чемпионского титула 👇🏼https://t.co/mYmglCMfCn#ЗолотойМатчЦСКАЛоко
Сергей Овчинников: Мы выстрадали это золото! https://t.co/lJC6RzEiAQ#ЗолотойМатчЦСКАЛоко– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Дмитрий Лоськов: Это один из самых счастливых дней в моей жизни!https://t.co/VyigdecqPP#ЗолотойМатчЦСКАЛоко– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Прошло 16 лет, но "Локомотив" по-прежнему чемпион!– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.
Спасибо, что были с нами в течение всего дня! 👏🏼
За эти годы тех, кто живёт командой железнодорожников, стало во много раз больше! А значит, всё не зря!
Новая встреча с чемпионами уже послезавтра на #ЛокоУрал! pic.twitter.com/9e4gQry16b