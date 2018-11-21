Золотой матч "Локомотив" - ЦСКА в 2002-м. Так, если бы он был сегодня

"Локомотив" в соцсетях воспроизвел день золотого матча чемпионата России против ЦСКА, состоявшегося ровно 16 лет назад, 21 ноября 2002 года. "Локо" выиграл встречу со счетом 1:0 и впервые в истории стал чемпионом России.

В сезоне-2002 "Локо" и ЦСКА набрали одинаковое количество очков по итогам 30 туров премьер-лиги. По тогдашнему регламенту был назначен "золотой матч", который состоялся на стадионе "Динамо".

"Локомотивом" в той игре руководил нынешний главный тренер железнодорожников Юрий Семин, а единственный мяч забил капитан Дмитрий Лоськов, который сейчас входит в тренерский штаб команды.

Друзья! Сегодня важный день для всех любителей футбола, и в особенности, для болельщиков московского "Локомотива"!



Ровно в 18:00 на столичном стадионе "Динамо" наша команда сразится с ЦСКА за золото чемпионата!



Пожелаем удачи нашим футболистам! pic.twitter.com/XZXFu7TOkv – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.

Все билеты на сегодняшний футбольный праздник проданы!



Тем не менее, кассы стадиона "Динамо" по-прежнему штурмуют сотни болельщиков.#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/HGobef7th0 – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.

🔥 Вот в таких составах выйдут на "золотой" матч дружины Юрия Сёмина и Валерия Газзаева!



📺 Напоминаем, что поболеть за "Локомотив" вы сможете во время прямой трансляции в сети Интернет на страничке – https://t.co/3OzlVGi9LU!



🚂 Вперёд, железнодорожники!#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/6dsaThQ6iK – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.

6’ ГОООООООООООООЛ! Дмитрий Лоськов открывает счёт! Капитан ударом с ленточки штрафной поражает ворота ЦСКА! #ЗолотойМатчЦСКАЛоко 0:1 pic.twitter.com/tqXgx7UpIZ – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.

Всё, завершаем первый тайм.

Гол Дмитрия Лоськова в начале встречи вывел вперёд нашу команду.

Тяжёлая игра, но наши футболисты справляются!

Перерыв, но мы скоро вернёмся.#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/8WaSgfenAL – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.

92’ ОВЧИННИКОВ! Что творит в воротах Сергей! Гусев с пары метров бьет по воротам, но ОВЧИННИКОВ! #ЗолотойМатчЦСКАЛоко – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.

ВСЁ!

"Локомотив" побеждает ЦСКА в Золотом матче и впервые в истории становится чемпионом России!

Мы – ЧЕМПИОНЫ!!!#ЗолотойМатчЦСКАЛоко pic.twitter.com/XB5nl8suVT – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.

Юрий Сёмин: "Локомотив" был сильнее всех!



Первый комментарий после первого чемпионского титула 👇🏼https://t.co/mYmglCMfCn#ЗолотойМатчЦСКАЛоко – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.

Дмитрий Лоськов: Это один из самых счастливых дней в моей жизни!https://t.co/VyigdecqPP#ЗолотойМатчЦСКАЛоко – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 21 ноября 2018 г.