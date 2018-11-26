Зобнина прооперируют во вторник

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Спартака" Роман Зобнин во вторник будет прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт". 24-летнему хавбеку будет сделана пластика левого медиального мениска. (Вячеслав Короткин)

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле.

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

Все о чемпионате России - здесь