20:30 | Футбол — РПЛ

Зобнина прооперируют во вторник

Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Роман Зобнин. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", полузащитник "Спартака" Роман Зобнин во вторник будет прооперирован в римской клинике "Вилла Стюарт". 24-летнему хавбеку будет сделана пластика левого медиального мениска. (Вячеслав Короткин)

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. 

В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.

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