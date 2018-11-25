Зобнин выбыл до зимней паузы

По информации "СЭ", 24-летний полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выбыл из строя до зимней паузы в сезоне из-за травмы колена, полученной в матче 15-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (3:1).

Хавбек появился на поле на 72-й минуте, выйдя на замену вместо Зе Луиша. А уже на 84-й минуте ему пришлось уйти в раздевалку. Футболист заметно хромал и держался за левую ногу. При этом операция Зобнину, судя по всему, не понадобится. (Вячеслав Короткин)

Добавим, что в ноябре из-за микротравмы бедра Зобнин пропустил матч чемпионата с "Уфой" и после этого – две игры сборной России с Германией (контрольная встреча) и Швецией (Лига наций). Хавбек досрочно уехал из национальной команды и вернулся в клуб для продолжения программы реабилитации.

В конце ноября и начале декабря "Спартак" проведет пять матчей – с "Локомотивом" (2 декабря) и "Анжи" (8 декабря) в РПЛ, "Уралом" (5 декабря) в Кубке России, "Рапидом" (29 ноября) и "Вильярреалом" (13 декабря) в Лиге Европы.

"Спартак" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция матча

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