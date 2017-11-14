Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых. Отмечается, что хавбек занимался на равных с одноклубниками.
Напомним, хавбек получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что Зобнин еще не закончил восстановление.
Напомним, в 17-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 18 ноября. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Главным событием вторника в Тарасовке стало долгожданное возвращение полузащитника Романа Зобнина в общую группу!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 ноября 2017 г.
Остальные подробности трудового дня красно-белых: https://t.co/wX3ttJmVtb pic.twitter.com/aa6d06b6dF
Заждались? 🤩 pic.twitter.com/FeaTyZ0sdX– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 14 ноября 2017 г.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2017-11-14-dolgozhdannoye_vozrashcheniye_romana_zobnina/
alex-ls
с быками нельзя еще выпускать, ему надо форму набирать
14:17
ros
Верю что Ромка поможет нам против быков
13:52