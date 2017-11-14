Зобнин вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых. Отмечается, что хавбек занимался на равных с одноклубниками.

Напомним, хавбек получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что Зобнин еще не закончил восстановление.

Напомним, в 17-м туре "Спартак" на выезде сыграет с "Краснодаром". Матч состоится 18 ноября. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.