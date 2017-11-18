Зобнин вернулся! Игрок вышел на поле впервые с 5 июня

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин вышел на замену в перерыве гостевого матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара".

Он появился на поле впервые с 5 июня, когда получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России против Венгрии (3:0), а операция в Риме прошла через неделю – 12-го.

Таким образом, 23-летний Зобнин пропустил 5 месяцев и 13 дней.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"