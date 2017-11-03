Зобнин вернется к матчу с ЦСКА 10 декабря?

"Спартак" на своей странице в Твиттере опубликовал информацию о начале продаж билетов на матч 20-го тура чемпионата России против ЦСКА. На одной из фотографий изображен полузащитник красно-белых Роман Зобнин. Вероятно, хавбек примет участие в этой встрече.

Напомним, Зобнин получил травму 5 июня в товарищеском матче Венгрия – Россия (0:3), ему поставили диагноз "повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава". Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что Зобнин еще не закончил восстановление.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится на "Открытие Арене" 10 декабря. Начало - в 16.30 по московскому времени.