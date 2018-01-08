Зобнин установил рекорд "Спартака" на беговой дорожке

Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов заявил, что восстановившийся после тяжелой травмы полузащитник Роман Зобнин установил рекорд команды в этом сезоне во время тестирования на беговой дорожке.
– В прошлом году во время тестирования рекордсменом команды на беговой дорожке стал Денис Глушаков. А в этом?
– В медицинском центре, где мы проводим тестирование, уже побывали футболисты нескольких команд, – сказал Вартапетов. – И, как мне сейчас сообщили врачи, абсолютный рекорд не только сегодняшнего дня, но и всей зимы установил Роман Зобнин. С чем мы его и поздравляем! Посмотрим, чем ответят остальные спартаковцы.
Напомним, что 5 июня полузащитник получил повреждение крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава в матче за сборную России. Он вернулся на поле раньше обычного срока восстановления уже в ноябре.
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http://spartak.com/news/2018-01-08-spartakovtsy_vyshli_iz_otpuska/