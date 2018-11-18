Зобнин пройдет дополнительное медицинское обследование в понедельник

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, покинувший расположение сборной России, в понедельник пройдет дополнительное медицинское обследование, информирует пресс-служба клуба.
Напомним, что Зобнин из-за микротравмы бедра пропустил последний матч красно-белых против "Уфы" (0:2) и не попал в заявку сборной России на товарищеский матч с командой Германии (0:3).
Защитник красно-белых Илья Кутепов получил паузу для профилактики мышечного перенапряжения, полузащитник Роман Еременко - вне общей группы из-за ушиба тазобедренного сустава.
Форвард Педро Роша набирает форму, притом что последствия старой мышечной травмы бразильца полностью устранены. Голкипер Александр Селихов тренировался со всей командой с небольшими ограничениями.
Следующий матч "Спартак" проведет против "Крыльев Советов" 25 ноября. Игра пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена".
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https://spartak.com/news/2018-11-18-poker_luisa_adriano_v_tarasovke/