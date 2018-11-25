Зобнин получил травму в матче "Спартак" - "Крылья". Это колено?

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин был заменен из-за травмы в матче 15-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов".

24-летний Зобнин появился на поле на 72-й минуте, выйдя вместо Зе Луиша. Но на 84-й ему пришлось уйти в раздевалку из-за повреждения. Поле хавбек покидал сам, но заметно хромал и держался за левую ногу. В тоннеле под трибуной игрок также осматривал колено.

В ноябре из-за микротравмы бедра Зобнин пропустил матч чемпионата с "Уфой" и после этого – две игры сборной России с Германией (контрольная встреча) и Швецией (Лига наций). Хавбек досрочно уехал из национальной команды и вернулся в клуб для продолжения программы реабилитации.

В марте у Зобнина была травма левого колена – ее он получил в контрольном матче с Бразилией. Тогда в сборной уточнили: это не то колено, которое хавбек серьезно повредил в национальной команде перед стартом Кубка конфедераций – 5 июня 2017 году в матче со сборной Венгрии футболист получил травму крестообразной связки и наружного мениска правого коленного сустава.

Олег Кононов: "У Зобнина – колено"

"Спартак" – "Крылья Советов": онлайн-трансляция матча