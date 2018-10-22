Зобнин поблагодарил Карреру за доверие и поддержку

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин выразил благодарность бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере за совместную работу. Сегодня красно-белые объявили об отставке итальянского специалиста.

– Спасибо за доверие и поддержку на протяжении всего периода работы с Вами! – написал Зобнин в Инстаграме.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. В понедельник его отправили в отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

24-летний российский полузащитник присоединился к словам благодарности вслед за Самедовым, Джано, Рассказовым и Бокетти.