Зобнин назвал главные достоинства Черчесова и Карреры

Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин заявил, что основным достоинством главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и наставника красно-белых Массимо Карреры является стойкость.

- Главное достоинство Черчесова? Стойкость, - сказал Зобнин в интервью youtube - каналу oSporte TV. Главное достоинство Карреры? Стойкость. Какому итальянскому слову я научился у него? Ca**o. (нецензурное слово - Прим. "СЭ"). Конечно, я знаю, что оно означает.

В текущем сезоне Зобнин провел 14 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей.

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