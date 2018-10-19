21:27 | Футбол — РПЛ

Зобнин назвал главные достоинства Черчесова и Карреры

Обсудить
0

Полузащитник "Спартака" и сборной России  Роман Зобнин заявил, что основным достоинством главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и наставника красно-белых Массимо Карреры является стойкость.

 - Главное достоинство Черчесова? Стойкость, - сказал Зобнин в интервью youtube - каналу oSporte TV. Главное достоинство Карреры? Стойкость. Какому итальянскому слову я научился у него? Ca**o. (нецензурное слово - Прим. "СЭ"). Конечно, я знаю, что оно означает.

В текущем сезоне Зобнин провел 14 матчей за "Спартак" и отметился одной результативной передачей.

Спартак - Арсенал Т

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=vNdCvDt-QLY

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
Материалы других СМИ
Загрузка...