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14:18 | Футбол — РФПЛ

Зобнин намекнул на скорое возвращение в строй

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в своем Инстаграме опубликовал видеоролик о процессе восстановления от травмы, полученной в июне в матче между сборными России и Венгрии (3:0). Хавбек сопроводил запись тремя клетчатыми финишными флагами.

В начале сентября Зобнин заявлял, что до его возвращения в общую группу осталось не больше полутора месяцев.

После 11-и туров чемпионата России "Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 13 баллов. В 12-м туре красно-белые дома сыграют с "Уралом". Матч состоится 30 сентября, начало встречи - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

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Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47) Сен 29 2017 в 3:45 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Odissevs

Роман, болельщики тебя заждались!

14:44

сферический_конь_в_вакууме

Роман, возвращайся. Ты нужен сборной.

14:25