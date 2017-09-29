Зобнин намекнул на скорое возвращение в строй

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин в своем Инстаграме опубликовал видеоролик о процессе восстановления от травмы, полученной в июне в матче между сборными России и Венгрии (3:0). Хавбек сопроводил запись тремя клетчатыми финишными флагами.

В начале сентября Зобнин заявлял, что до его возвращения в общую группу осталось не больше полутора месяцев.

После 11-и туров чемпионата России "Спартак" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" составляет 13 баллов. В 12-м туре красно-белые дома сыграют с "Уралом". Матч состоится 30 сентября, начало встречи - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.