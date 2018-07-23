12:02 | Футбол — РФПЛ

Зобнин, Кутепов и Самедов прошли медобследование в "Спартаке" после ЧМ-2018


Семь футболистов "Спартака" прошли медицинское обследование в Клинике спортивной медицины в "Лужниках", сообщает официальный сайт клуба. Ими стали Квинси Промес, Софьян Ханни, Ивелин Попов, Александр Ташаев и три игрока сборной России, участвовавшие в чемпионате мира-2018Роман Зобнин, Илья Кутепов и Александр Самедов.

- Ни у кого из них никаких проблем не выявлено, – сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. – Завтра все будут допущены к тренировке.

Во вторник сборники, пропустившие из-за отпуска сбор в Австрии, присоединятся в Тарасовке к команде. Первый матч нового сезона "Спартак" проведет 28 июля против "Оренбурга".

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-07-23-semero_spartakovtsev_proshli_medobsledovaniye/

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