Зобнин, Кутепов и Самедов прошли медобследование в "Спартаке" после ЧМ-2018

Семь футболистов "Спартака" прошли медицинское обследование в Клинике спортивной медицины в "Лужниках", сообщает официальный сайт клуба. Ими стали Квинси Промес, Софьян Ханни, Ивелин Попов, Александр Ташаев и три игрока сборной России, участвовавшие в чемпионате мира-2018: Роман Зобнин, Илья Кутепов и Александр Самедов.
- Ни у кого из них никаких проблем не выявлено, – сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов. – Завтра все будут допущены к тренировке.
Во вторник сборники, пропустившие из-за отпуска сбор в Австрии, присоединятся в Тарасовке к команде. Первый матч нового сезона "Спартак" проведет 28 июля против "Оренбурга".
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-07-23-semero_spartakovtsev_proshli_medobsledovaniye/