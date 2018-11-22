18:23 | Футбол — РПЛ

Зобнин и Максименко продлили контракты со "Спартаком". Отступные за хавбека - 30 миллионов евро

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По данным обозревателя "СЭ" Сергея Егоровав начале осени новые контракты со "Спартаком" заключили полузащитник Роман Зобнин и голкипер Александр Максименко

Новое соглашение с 24-летним хавбеком предусматривает увеличение отступных. Теперь они составляют около 30 миллионов евро. Заработная плата 20-летнего вратаря также возросла. 

В текущем сезоне Максименко провел 19 матчей за "Спартак" и пропустил 24 мяча. Зобнин принял участие в 19 встречах, отметившись 2 результативными передачами.

Полностью трансферный расклад по "Спартаку" читайте здесь

 

 

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