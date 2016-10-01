15:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Знаешь ли ты матч "Зенит" - "Спартак"?

"Спартак" vs "Зенит": каким будет счет в воскресенье? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
"Спартак" vs "Зенит": каким будет счет в воскресенье? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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В воскресенье – суперматч чемпионата России, "Зенит" принимает "Спартак". "СЭ" специально к этой игре предлагает пройти тест и вспомнить ключевые моменты яркого противостояния.
 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Sandberg

Пресловутый Спартак-Экспресс)

15:36

Sandberg

Удивительно, но я тоже Олег Романцев)

15:35

Искремас

Романцев.)

15:32

баламошка

Я - Олег Романцев. Приятно. Надо это сегодня отметить.

15:12

Adios Аmigos R.

Да.

15:08

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