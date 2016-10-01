Знаешь ли ты матч "Зенит" - "Спартак"?
"Спартак" vs "Зенит": каким будет счет в воскресенье? Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
В воскресенье – суперматч чемпионата России, "Зенит" принимает "Спартак". "СЭ" специально к этой игре предлагает пройти тест и вспомнить ключевые моменты яркого противостояния.
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Как закончится матч "Зенит" - "Спартак"?
Sandberg
Пресловутый Спартак-Экспресс)
15:36
Sandberg
Удивительно, но я тоже Олег Романцев)
15:35
Искремас
Романцев.)
15:32
баламошка
Я - Олег Романцев. Приятно. Надо это сегодня отметить.
15:12
Adios Аmigos R.
Да.
15:08