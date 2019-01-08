Зиньковский пройдет медосмотр с "Крыльями"

12 января 22-летний атакующий полузащитник "Чертаново" Антон Зиньковский должен пройти в Москве медосмотр вместе с игроками "Крыльев Советов", а 14-го вылететь в составе волжан на первый зимний сбор в ОАЭ, который продлится две недели. В ближайшее время переход хавбека из московской команды в самарскую будет оформлен официально.

В первой части первенства Олимп-ФНЛ-2018/19 Зиньковский в 22 матчах за чертановцев забил 11 мячей (5 – с пенальти) и отдал 2 голевые передачи. (Вячеслав Короткин)

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