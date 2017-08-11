Зинин покинул пост спортивного директора "Краснодара"

Спортивный директор "Краснодара" Алексей Зинин покинул свой пост, сообщает официальный сайт клуба. Руководитель занимал свою должность с октября 2016 года. Ранее он работал в должности пресс-атташе "Спартака", а также директором по развитию в "Локомотиве".

– Мы изначально договаривались, что я приду в клуб на период до августа 2017 года, чтобы помочь "Краснодару" начать процесс по омоложению команды и смены поколений, – сказал Зинин. – Первую часть задуманного мы выполнили. Сейчас настал момент, когда я могу вернуться к своим проектам, которые нельзя дальше откладывать.