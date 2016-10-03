Зинин назначен спортивным директором "Краснодара"

Постоянный автор "СЭ" Алексей Зинин назначен на должность спортивного директора "Краснодара", информирует пресс-служба "быков". Данное решение вступило в силу с 1 октября 2016 года. Ранее специалист работал в "Спартаке" и "Локомотиве".
Аналитика Зинина. "Спартак" и "Краснодар" меняют ментальность
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http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127238
tolkopositiv
Помимо очевидных, в этом приглашении может быть один на первый взгляд не очень очевидный плюс: в эпоху Кононова Галицкий довольно сильно "напрягал" тренера своими вопросами и вовлеченностью в процесс в целом. И хоть Кононов и говорил, что это ему интересно, но такое в долгую сильно напрягает и отнимает у тренера много энергии, да и авторитета в том числе. Хочется верить, что теперь Галицкий будет мурыжить Зинина, который вроде как мастер поболтать, и даст поработать тренерам в более спокойной и правильной обстановке.
11:58
psevdonim777
На словах всё раскладывал чётко, посмотрим как будет на деле.
11:36
bobik777
А что по этому поводу думают болельщики Кубани?
11:25
sssmol
Vedi, то есть ты ждешь, что Галицкого, наконец, начнут трясти на серьезные деньги? ))) у него их все равно много, закончатся не скоро. На мой взгляд, неоднозначный ход. Еще не понятно, как он с семейкой бузьникиных будет ладить. У вас в клубе сильней команда селекционеров.
11:15
tolkopositiv
Vedi, во всём нужна обдуманность и последовательность. Вон, посмотри на Рубин, где так сильно замахнулись, что от замаха этого и обосрались. А на Локомотив взгляни... Но, Галицкий - сильный управленец, так что хочется верить в лучшее.
11:13
Vedi
Новая кровь всегда добавляет движения , надеюсь Алексей сможет сдвинуть стереотип Краснодара вечно боящегося замахнуться на самое большое и селекция при нём будет с прицелом на это .
10:55
tolkopositiv
Сильный шаг Галицкого. Интересно, будет ли от такого шага больше пользы для команды? Краснодар сейчас как на переправе.
10:47