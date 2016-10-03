Зинин назначен спортивным директором "Краснодара"

Постоянный автор "СЭ" Алексей Зинин назначен на должность спортивного директора "Краснодара", информирует пресс-служба "быков". Данное решение вступило в силу с 1 октября 2016 года. Ранее специалист работал в "Спартаке" и "Локомотиве".

Аналитика Зинина. "Спартак" и "Краснодар" меняют ментальность