Зимой Фернандеш может уйти из "Локомотива"

Паулу Барбоза, агент 32-летнего полузащитника "Локо" и сборной Португалии Мануэла Фернандеша, сообщил "СЭ", что его клиент возможно покинет московский клуб в ходе зимнего трансферного окна.

- Если по каким-то причинам в "Локомотиве" считают, что договор продлить не получится, мы ставим вопрос: назовите условия трансфера, но клуб так этого и не сделал. Хотя для "Локо" была бы лояльная компенсация, - сказал Барбоза. - Пока скажу так: если есть предпосылки для заключения нового соглашения, станем разговаривать. Нет - тогда скажите на каких условиях отпустите игрока.

- Что планируете делать в ближайшее время?

- Пока у Мануэла есть контракт, и он честно продолжит работать, несмотря на то, что расстроен подобным развитием событий. Не исключаю возможности, что зимой постараемся найти для него вариант, раз "Локомотив" на него не рассчитывает.

- Вы имеете в виду, что Фернандеш может уйти уже во время паузы в чемпионате России-2018/19? Или он доиграет в "Локо" до лета и покинет красно-зеленых в качестве свободного агента?

- Вполне возможно, что уйдет зимой.

- Клуб общался с вами по поводу перехода португальца в другую команду?

- Нет, мы говорили об условиях возможного трансфера до конца августа. Но толком ничего не было решено. Если "Локомотив" не заинтересован в сотрудничестве, то Мануэл, естественно, имеет право искать другие варианты.

Ранее Барбоза сообщал, что в апреле "Локомотив" предложил Фернандешу новый контракт сроком на один год с понижением зарплаты на 40 процентов. Это не устраивает полузащитника, который хотел бы заключить соглашение на два сезона. (Юлия Яковлева)

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