Зимняя милота от "Локо". Болельщица связала шарф Смолову прямо на стадионе

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов получил в подарок от болельщицы Татьяны Николаевны шарф клубных красно-зеленых цветов. Причем связала его она прямо на стадионе.

"Я нервничаю во время матча, и надо как-то успокаиваться. Вот нашла себе занятие, да так и теплее, что-то делаю руками, согреваюсь", - рассказала болельщица пресс-службе клуба.

"Очень приятно, что болельщики согревают нас не только своими эмоциями, но уже и в прямом смсле этого слова. Спасибо Татьяне Николаевне за заботу!" - сказал Смолов.