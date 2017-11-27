Зимний чемпион брал золото четыре раза за пять сезонов

После поражения "Зенита" от "Спартака" (1:3) в 18-м туре премьер-лиги отставание питерцев от лидирующего "Локомотива" достигло шести очков. Таким образом, на зимний перерыв лидером точно уйдет команда Юрия Семина.

С сезона-2012/13, когда чемпионат России стал проводиться по нынешней формуле, победитель осенней части турнира только один раз упускал первое место – весной 2014 года уходивший на паузу первым "Зенит" пропустил вперед ЦСКА, выдавший 10-матчевую победную серию. (Кирилл БУРДАКОВ)

Зимние чемпионы в российской истории

Сезон Осенние туры Лидер Очки Чемпион Очки 2012/13 19 ЦСКА 43 ЦСКА 64 2013/14 19 Зенит 40 ЦСКА 64 2014/15 17 Зенит 41 Зенит 67 2015/16 18 ЦСКА 37 ЦСКА 65 2016/17 17 Спартак 40 Спартак 69 2017/18 20 Локомотив 39* ? ?

* По итогам 18 туров.