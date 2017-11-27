Зимний чемпион брал золото четыре раза за пять сезонов

После поражения "Зенита" от "Спартака" (1:3) в 18-м туре премьер-лиги отставание питерцев от лидирующего "Локомотива" достигло шести очков. Таким образом, на зимний перерыв лидером точно уйдет команда Юрия Семина.
С сезона-2012/13, когда чемпионат России стал проводиться по нынешней формуле, победитель осенней части турнира только один раз упускал первое место – весной 2014 года уходивший на паузу первым "Зенит" пропустил вперед ЦСКА, выдавший 10-матчевую победную серию. (Кирилл БУРДАКОВ)
Зимние чемпионы в российской истории
|
Сезон
|
Осенние туры
|
Лидер
|
Очки
|
Чемпион
|
Очки
|
2012/13
|
19
|
43
|
ЦСКА
|
64
|
2013/14
|
19
|
40
|
ЦСКА
|
64
|
2014/15
|
17
|
Зенит
|
41
|
Зенит
|
67
|
2015/16
|
18
|
ЦСКА
|
37
|
ЦСКА
|
65
|
2016/17
|
17
|
40
|
Спартак
|
69
|
2017/18
|
20
|
39*
|
?
|
?
* По итогам 18 туров.