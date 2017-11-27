23:04 | Футбол — РФПЛ

Зимний чемпион брал золото четыре раза за пять сезонов


После поражения "Зенита" от "Спартака" (1:3) в 18-м туре премьер-лиги отставание питерцев от лидирующего "Локомотива" достигло шести очков. Таким образом, на зимний перерыв лидером точно уйдет команда Юрия Семина.

С сезона-2012/13, когда чемпионат России стал проводиться по нынешней формуле, победитель осенней части турнира только один раз упускал первое место – весной 2014 года уходивший на паузу первым "Зенит" пропустил вперед ЦСКА, выдавший 10-матчевую победную серию. (Кирилл БУРДАКОВ)

Зимние чемпионы в российской истории

Сезон

Осенние туры

Лидер

Очки

Чемпион

Очки

2012/13

19

ЦСКА

43

ЦСКА

64

2013/14

19

Зенит

40

ЦСКА

64

2014/15

17

Зенит

41

Зенит

67

2015/16

18

ЦСКА

37

ЦСКА

65

2016/17

17

Спартак

40

Спартак

69

2017/18

20

Локомотив

39*

?

?

* По итогам 18 туров.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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