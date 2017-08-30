Зимнее дерби "Спартак" - ЦСКА - 10 декабря

РФПЛ опубликовала календарь осенне-зимней части чемпионата России (с 9-го по 20-й тур, подробности - здесь).
В последнем перед зимним перерывом туром запланировано дерби "Спартак" – ЦСКА. Оно назначено на воскресенье, 10 декабря. Время начала игры красно-белых и красно-синих – 16.30.
При этом пауза в турнире начнется в понедельник, 11 декабря, после матчей "Ахмат" – "Зенит" и "Тосно" – "Локомотив".
20-й тур
8 декабря, пятница
17.30 "Урал" – "Арсенал"
9 декабря, суббота
14.00 "Динамо" – "Анжи"
16.30 "Рубин" – "СКА-Хабаровск"
10 декабря, воскресенье
14.00 "Амкар" – "Краснодар"
16.30 "Спартак" – ЦСКА
19.00 "Ростов" – "Уфа"
11 декабря, понедельник
19.30 "Ахмат" – "Зенит"
19.30 "Тосно" – "Локомотив"