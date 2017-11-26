Жусилей: "После российских холодов мне ничего не страшно"

Экс- полузащитник "Анжи" Жусилей отметил, что после переезда из Бразилии в Россию быстро адаптировался к местным условиям. Хавбек пополнил ряды махачкалинской команды в 2011 году, а в 2014 уехал в "Аль-Джазиру" из ОАЭ.

- Когда мне был 21 год, я переехал в Россию. Климат, культура и кухня там полностью отличаются от бразильских, - приводит сайт болельщиков "Сан-Паулу" слова Жусилея. - Но я смог быстро адаптироваться. Затем я отправился в ОАЭ, то есть из минус 30 в плюс 50 градусов. Это огромная разница, но после российского холода для меня уже ничего не страшно.