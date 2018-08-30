Журналист назвал Кокорина Алексеем, чем до слез рассмешил Дзюбу

Корреспондент 433 TV назвал Александра Кокорина Алексеем. В этот момент рядом с игроком "Зенита" находился его одноклубник Артем Дзюба, который от смеха не смог удержаться на ногах. Данный видеофрагмент можно посмотреть здесь.

Сегодня в Норвегии "Зенит" проведет ответную встречу четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде" (первая встреча - 3:1).

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