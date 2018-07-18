Журналист "МК" и боец ММА вызвал Сергея Кирьякова на бой

Журналист "Московского Комсомольца", чемпион Восточной Европы по пауэрлифтингу и участник боев ММА Алексей Сафонов вызвал на бой бывшего футболиста сборной России и экс-тренера "Арсенала" Сергея Кирьякова. 17 июля Кирьяков в телестудии атаковал обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера и несколько раз ударил его по лицу.

"Не то чтобы я считаю, что журналистов бить нельзя, но...

Можно, как и всех людей – если за дело. Но лучшая драка – эта та, которая не состоялась. Так говорят у нас в смешанных единоборствах, где бить людей не только легально, но еще и иногда финансово выгодно.

Журналист Игорь Рабинер утверждает, что экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков ударил его. За заметку. Наверное, тут повода гораздо больше, чем когда год назад Александр Орлов, известный в фанатских кругах как "Колобок", в эфире НТВ вмазал корреспонденту в прямом эфире вообще ни за что. Но желания заступиться и тогда, и сейчас – у меня точно не меньше.

Товарищ Кирьяков. Есть люди сильнее, есть слабее. Что-то мне подсказывает: в данной ситуации вы подняли руку на человека только потому, что отдавали себе отчет в разнице физических кондиций.

Либо же вы готовы драться с любым, кто так или иначе критикует вашу тренерскую работу.

С уважением отношусь к тому, что вы в два раза старше меня (хотя Джордж Форман становился чемпионом мира и в 50). Но если вам надо подраться с журналистом, то у меня есть другая кандидатура. Вы позволяете себе то, чего нельзя. Если это было по-пацански, то точно так же по-пацански – заступиться за более слабого, не в обиду Игорю.

Не горю желанием действовать вашими методами, просто спрашиваю: вы правда были бы готовы поднять на меня руку за то, что я солидарен с Рабинером в его оценках вашей профессиональной деятельности на посту тренера "Арсенала"?

Если да – то у меня масса площадок, которые могут предложить время, место и формат встречи, а также трудоустроить вас на один вечер в качестве бойца. За неимением от вас других аргументов – вас же теперь надо так воспринимать, верно?" – приводит "МК" заявление Сафонова.

ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером //

Рабинер рассказывает всю правду о драке с Кирьяковым прямо сейчас!

