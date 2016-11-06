Журналист: "Евдокимов назвал нас клоунами, но я не собираюсь подавать на него в суд"

"СЭ" дозвонился до журналиста, который задал вопрос главному тренеру "Оренбурга" Роберту Евдокимову на пресс-конференции после матча с "Краснодаром".
Вопрос звучал следующим образом: "22 тысячи болельщиков было на трибунах. Вам не стыдно за тот цирк, который команда "Оренбург", и в частности господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?". После этого наставник гостей весьма эмоционально отреагировал, используя нецензурные выражения.
– Дело было так, – начал журналист спортивной "Независимой газеты" Антон Тихий. – В рамках самой пресс-конференции мата не было. Имею в виду то, что говорилось в микрофон. Евдокимов предположил, что я не играл в футбол. Но я его разочаровал, сказав, что играл.
– Что было дальше?
– Уходя, главный тренер гостей все же вернулся и произнес небольшой спич, в котором сошелся в словесном клинче с другим нашим журналистом.
– Что сказал Евдокимов?
– Он сказал, что мы все клоуны, использовал матерное слово несколько раз. По его словам, он думал, что все мы здесь добрые, а оказалось, наоборот. Это его слова. По его ответу я понял, что ему не стыдно.
– Согласитесь, ваш вопрос – крайне провокационный?
– Безусловно, довольно провокационный. Я соглашусь. С другой стороны, это моя оценочная позиция. На мой взгляд, команда премьер-лиги несет ответственность за то зрелище, которое она дарит публике. Люди платят деньги за билеты, а видят такое… Я противник того, чтобы на последних минутах в матчах первого дивизиона и РФПЛ с участием новичков турнира выбегали врачи на поле, у всех сразу сводило ноги, все тянули бы время. Вместо красивой развязки, на месте кульминации мы теряем зрелище.
– Вы спросили про цирк, Евдокимов назвал вас клоунами. Равнозначная перепалка?
– Да пожалуйста. Я же не собираюсь на него в суд подавать, Это его право. Он так считает.
– Личная обида на Евдокимова осталась?
– Я не буду обижаться на господина Евдокимова. Оставлю его наедине с его мнением. В свою очередь и свою позицию я тоже не поменяю. Уверен, команды премьер-лиги так играть не имеют права. "Оренбург" показывал красивый футбол на протяжении последних 80 минут, а вот в последние 10… Считаю, команда должна нести ответственность за то, что демонстрирует.
– В вас больше сейчас говорит болельщик "Краснодара", нежели журналист.
– Слушайте, может быть, болельщик во мне как-то сейчас и говорит. Но я совершенно искренне могу заявить, что я бы с удовольствием поздравил господина Евдокимова с победой – 4:3. Во мне говорит любитель футбола, который хочет видеть зрелище. В немецкой бундеслиге такого не бывает, чтобы несколько человек подряд тянули время. Это же фарс! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
kjrfen
Так где играл этот клоун? Тема не раскрыта..
00:38
shpasic
точно дурналист. зрелищно Краснодар уже сыграл с Уфой, Арсеналом и Анжи.
23:47 6 ноября
П_о_в_а_р
По его ответу я понял, что ему не стыдно. --------------------- Офигеть.) Мамочка ждёт с носовым платочком, Антоша. Не заигрывайся долго в журналистов с большими ребятами.)
23:39 6 ноября
victor
по-моему журналенок не играл в футбол, если задает такие вопросы, ... а если и играл, то не в футбол )))
23:38 6 ноября
П_о_в_а_р
Краснодарский бык - Что за нечисть играет в РФПЛ?! ----------------------------- Это гламурная команда Краснодар. Когда они не могут обыграть какой то там Оренбург их попы начинают гореть и полыхать. В результате создаётся дикая вонь, смесь горелых покрышек и бычьего навоза.) Бгг.))
23:34 6 ноября
П_о_в_а_р
Бывает грустный клоун, весёлый (не про моего ирландского кореша, а просто слово такое "весёлый") клоун, а это Тихий клоун.) Вообще, журналистская профессия в последнее время прямо таки рассадник клоунов (ну окромя СЭ канеш, которому Слава!)
23:31 6 ноября
spartakekspress
газовый проект он такой, что зина валялась весь матч тогда
23:26 6 ноября
MAYERICK
А этот журналенок подумал, что он - директор этого цирка, а, нет, просто - клоун.......
23:22 6 ноября