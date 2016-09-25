20:26 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жулиану: "Зениту" нужно сконцентрироваться, чтобы не упустить победу в матче с "Анжи"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану в перерыве матча 8-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что петербуржцы хорошо начали игру. По его словам, сине-бело-голубым необходимо сконцентрироваться, чтобы удержать победу.

- Думаю, что мы хорошо начали матч, - сказал Жулиану в эфире телеканала "Наш футбол". - "Зенит" забил два мяча, но потом соперник реализовал пенальти и вернулся в игру. Сейчас нам необходимо сконцентрироваться, чтобы не проиграть и увезти победу домой.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Эрмин

Как утомляет эта ниочёмка.

21:25 25 сентября

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