Жулиану: "Зениту" нужно сконцентрироваться, чтобы не упустить победу в матче с "Анжи"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в перерыве матча 8-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что петербуржцы хорошо начали игру. По его словам, сине-бело-голубым необходимо сконцентрироваться, чтобы удержать победу.

- Думаю, что мы хорошо начали матч, - сказал Жулиану в эфире телеканала "Наш футбол". - "Зенит" забил два мяча, но потом соперник реализовал пенальти и вернулся в игру. Сейчас нам необходимо сконцентрироваться, чтобы не проиграть и увезти победу домой.