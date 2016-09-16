23:03 16 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Жулиану - в составе Бразилии на матчи против Боливии и Венесуэлы

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Полузащитник "Зенита" Жулиану вызван в сборную Бразилии для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против команд Боливии и Венесуэлы. Встречи пройдут 6 и 11 октября.

В состав попало 24 игрока:

вратари - Алисон, Вевертон, Алекс Сантана;

защитники - Жоау Миранда, Маркиньюс, Тиагу Силва, Карлос Жио, Дани Алвес, Лемос, Марселу, Филипе Луис;

полузащитники - Каземиру, Ренату Аугусту, Паулинью, Оскар, Виллиан, Фернандинью, Лукас Лима, Жулиану, Филиппе Коутинью;

нападающие - Неймар, Дуглас Коста, Фирмину, Габриэл Жезус.
 

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